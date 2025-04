Ponte del Faldo dalla Regione in arrivo oltre 4 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza

milioni di euro per interventi di consolidamento di 26 tra ponti e viadotti in diverse provincie. A Livorno è stato finanziato un intervento per un. Livornotoday.it - Ponte del Faldo, dalla Regione in arrivo oltre 4 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza Leggi su Livornotoday.it La giunta della Toscana, con una delibera presentata dall’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli, ha stanziato 32diper interventi di consolidamento di 26 tra ponti e viadotti in diverse provincie. A Livorno è stato finanziato un intervento per un.

La Regione finanzia lavori sul ponte del Faldo (LI) per oltre 4 milioni di euro. Cascina: la Regione finanzia con 2,5 milioni di euro i lavori su quattro ponti. In provincia di Firenze la Regione finanzia lavori su 6 ponti per oltre 8 milioni di euro. Toscana | 26 ponti da consolidare 6 in provincia di Firenze.

