Pnrr Manfredi Task force per sbloccare progetti non ancora partiti

Task force mista tra Anci e il Ministero per lavorare sul restante 12%" di progetti del Pnrr destinati ai Comuni "per capire quali progetti non sono partiti, quali sono gli ostacoli, se sono ancora utilizzabili queste risorse per il completamento del Pnrr o è necessaria un'eventuale riprogrammazione o un passaggio sui fondi di coesione". Lo ha detto il presidente dell'Anci, Gaetano Manfredi, a margine della presentazione delle attività svolte con Invitalia sugli investimenti pubblici.

