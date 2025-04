Plenitude inaugura il suo nuovo store di Ancona | l' apertura al pubblico mercoledì 9 aprile

Ancona – Tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo Plenitude store di Ancona che aprirà al pubblico domani 9 aprile in via Piave 38D. Il negozio è stato progettato per rispondere alle richieste dei clienti presenti sul territorio e avvicinarli al mondo dell'energia attraverso una customer.

