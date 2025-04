Perugiatoday.it - Playoff Scudetto, la Sir attende gara due. Giannelli mette tutti in guardia: "Sarà ancora molto dura"

Leggi su Perugiatoday.it

Settimana tipo per i Block Devils che, dopo l’anticipo di1 di semifinale Play Off con la Lube, giocato sabato sera al Pala Barton Energy, torneranno in campo sabato 12 aprile alle 18 per il secondo atto della serie, all’Eurosuole Forum di Civitanova.Si lavora partendo dalle indicazioni.