Plagio sul logo di Capitale della cultura? Miccichè | Pronti a rivolgerci a un legale

Francesco Micciché non ci sta, non accetta ciò che vede da alcuni giorni: il logo degli Stati generali della protezione civile 2025 che somiglia veramente troppo a quello di Agrigento Capitale della cultura. Ci sono i quattro elementi (acqua, fuoco, terra, aria) che in entrambi i casi sono gli stessi.

