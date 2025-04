Pizzo sulla busta paga dei dipendenti | condanna definitiva a 4 anni

condanna definitiva per estorsione. "Qua si fa così, o ci ridate i soldi o vi licenzio". Il "cavallo di ritorno" sulla busta paga, secondo quanto raccontato in aula da alcune presunte vittime, sarebbe stato obbligatorio e imposto con minacce per nulla larvate ma esplicite e dirette.

Pizzo sulla busta paga dei dipendenti: condanna definitiva a 4 anni. "Restituite i soldi degli stipendi o vi licenzio": imprenditore condannato a 4 anni. Pizzo sulle buste paga dei dipendenti del Conad di Trapani, chiesto il processo per 6 persone. Licata, "pagavano il pizzo sulla busta paga": i dipendenti ammessi come parte civile.

