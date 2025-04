Pittarosso apre a Megalò al posto di H&M

Solo pochi mesi fa i cittadini hanno assistito alla chiusura di uno dei negozi più grandi all'interno del centro commerciale Megalò: H&M. In tanti si sono interrogati quale altro store avrebbe potuto occupare una superficie così vasta e ora c'è una risposta. Si tratta di Pittarosso, che continua.

Ne parlano su altre fonti

