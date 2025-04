Lanazione.it - Pisa, vecchie bancarelle addio. Rimosse a colpi di ruspa tra i timori degli ambulanti

Leggi su Lanazione.it

, 8 aprile 2025 - Sono stateledel mercato turistico dell’area intorno a piazza del Duomo. In largo Cocco Griffi, lo smantellamento delle strutture si è svolto ieri mattina senza intoppi. L’intervento rientra nel maxi-restyling dell’area monumentale finanziato con i fondi del Pnrr, integrati da risorse stanziate dal Comune diper la realizzazione dei nuovi banchi. Le operazioni sono iniziate la mattina presto, mentre i proprietari delle, fino a tarda notte di domenica, si sono adoperati per lo sgombero dei vecchi container che da più di 20 anni si trovavano in largo Cocco Griffi. ??????“Le nuove strutture installate dal Comune non sono niente di che, sono più piccole e la paura è che i turisti vadano dritto senza passare dal nuovo spazio”, è la preoccupazione di alcuni commercianti che hanno assistito alle operazioni di demolizione.