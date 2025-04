Calciomercato.it - Pisa, sfida al Torino per Gunter. E il Frosinone pensa a Gurleyen | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

La squadra di Pippo Inzaghi vuole riportare in Italia l’ex Verona, mentre i ciociarino al difensore centrale dell’Hansa RostockCon 5 punti di vantaggio sullo Spezia terzo in classifica, ilsogna il ritorno in Serie A. Mentre il tecnico Filippo Inzaghi e i suoi uomini sono concentrati sul campo, la dirigenza nerazzurra sta giàndo a costruire una squadra all’altezza per la prossima stagione.Korayai tempi del Verona (LaPresse) – Calciomercato.itIn caso di promozione, servirà il giusto mix tra gioventù ed esperienza per mantenere la categoria. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il club toscano stando di riportare in Italia il difensore centrale Koray. Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, si prospetta un duello con ilper il 30enne tedesco di origini turche per l’ex Verona, che è stato riscattato dal Goztepe.