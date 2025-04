Pisa in preparazione per la Reggiana | Tramoni in dubbio per infortunio

Pisa verso la trasferta contro la Reggiana. Alle spalle la sconfitta contro il Modena (anche se Inzaghi ha dichiarato di voler rivedere la partita, da lui definita "strana"), i nerazzurri devono riprendere la loro marcia in campionato. La notizia, però, riguarda Matteo Tramoni. Il numero 11, dopo aver saltato la sfida dell’Arena (l’undicesima assenza in campionato per il calciatore a causa di infortuni) in seguito al problema alla coscia accusato poco prima dell’intervallo a Cosenza, alla ripresa dei lavori a San Piero a Grado non ha lavorato con il resto della squadra. La stella nerazzurra si sottoporrà nella giornata di oggi a una ecografia che permetterà allo staff medico della società di avere un quadro più preciso riguardo alle sue condizioni. Filippo Inzaghi aveva parlato di "problema lieve" nell’ultima conferenza prepartita, dichiarando che la convocazione era figlia solamente di una volontà di non rischiare. Sport.quotidiano.net - Pisa in preparazione per la Reggiana: Tramoni in dubbio per infortunio Leggi su Sport.quotidiano.net È ripartito il lavoro delverso la trasferta contro la. Alle spalle la sconfitta contro il Modena (anche se Inzaghi ha dichiarato di voler rivedere la partita, da lui definita "strana"), i nerazzurri devono riprendere la loro marcia in campionato. La notizia, però, riguarda Matteo. Il numero 11, dopo aver saltato la sfida dell’Arena (l’undicesima assenza in campionato per il calciatore a causa di infortuni) in seguito al problema alla coscia accusato poco prima dell’intervallo a Cosenza, alla ripresa dei lavori a San Piero a Grado non ha lavorato con il resto della squadra. La stella nerazzurra si sottoporrà nella giornata di oggi a una ecografia che permetterà allo staff medico della società di avere un quadro più preciso riguardo alle sue condizioni. Filippo Inzaghi aveva parlato di "problema lieve" nell’ultima conferenza prepartita, dichiarando che la convocazione era figlia solamente di una volontà di non rischiare.

Pisa in preparazione per la Reggiana: Tramoni in dubbio per infortunio. Pisa, Inzaghi: "Tramoni non ci sarà. Non guardiamo la differenza punti col Palermo". Verso Pisa-Cesena: quasi certo il forfait di Tramoni e Mlakar. Ne parlano su altre fonti

Pisa in preparazione per la Reggiana: Tramoni in dubbio per infortunio - Lo sloveno bissa il successo del 2023 e lo fa con cinque rasoiate: l'ultima, sempre sull'Oude Kwaremont, è quella buona per liberarsi di Pedersen e Van Der Poel, secondo e terzo. Ganna e Ballerini ... (msn.com)

Pisa, nessuna lesione per Tramoni, ma il giocatore sarà comunque gestito - Il Pisa si prepara a vivere un intenso finale di stagione, con la promozione in Serie A che dopo l’ultimo turno ha iniziato a prendere veramente. (tuttomercatoweb.com)

Il Pisa riparte, doppio Tramoni e Caracciolo: allungo sulla terza - pari per Reggiana e Südtirol Il Pisa vince 3-1 contro il Mantova, con Tramoni protagonista con una doppietta. La Reggiana getta via il vantaggio di due gol e pareggia 2-2 contro la Sampdoria ... (informazione.it)