Juventusnews24.com - Pirlo lancia una provocazione alla Juve: «Il trofeo più importante l’ho vinto proprio contro i bianconeri!»

di RedazionentusNews24, ex giocatore e allenatore della, non rinnega il suo passato bianconero. Tuttavia, quelMadama gli ha dato tanta soddisfazione: le sue parole Intervenuto a Milan Tv, l’ex centrocampista del Milan e dellantus, Andreaha parlato anche della sua esperienza da calciatore in bianconero. Ecco cos’ha detto con le seguenti parole:PRIMA CHAMPIONSPIU’– «Sì, perché era il primo. La mia prima Champions League, per tanti era la prima. Abbiamo fatto un percorso lungo, passando dai preliminari finofinale, giocando una semifinale con l’Inter e una finale con lantus. Penso sia stato il culmine di un’annata straordinaria. Mi ricordo ancora l’emozione di arrivare all’Old Trafford con tutti i tifosi. Penso sia stata la partita più emozionante, soprattutto perché in quel periodo eravamo all’inizio di quegli anni d’oro».