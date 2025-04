Pippa Bacca | arte vita e morte in abito da sposa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Indossava un lungo dabianco, con lo strascico,quando l'8 marzo del 2008 si è messa in cammino per la sua ultima performance. "Brides on Tour" era un progetto semplice e radicale ideato insieme a Silvia Moro: attraversare in autostop undici Paesi da poco usciti da conflitti – dalla ex Jugoslavia fino al Libano – per portare un messaggio di speranza e di riconciliazione, di fiducia nel prossimo e di comunione tra le popolazioni locali, con le qualie Silvia, a ogni tappa, fraternizzavano. Era un rituale la lavanda dei piedi alle ostetriche locali, un omaggio alle donne che donano la. L'idea di diventare lacontro le guerre era venuta a, nipote di Piero Manzoni, al matrimonio di una sua amica, riflettendo su unche viene usato una sola volta e sul suo significato, valori in cui si riconosceva: la purezza, la fiducia nel prossimo, l'amore.