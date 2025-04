Lopinionista.it - Pinocchio musical, il romanzo di Collodi in scena: le date

La Compagnia Bit e Dpm Produzioni, dopo il successo di A Christmas Carol, presentano la nuova produzioneopera originale. La fiaba Italiana che ha incantato il mondo intero, adattata per il teatroe da Melina Pellicano (autrice e regista) con le musiche di Stefano Lori e Marco Caselle, annuncia le anteprime a Maggio 2025 e il tour ufficiale da gennaio 2026, ildiprenderà vita in uno spettacolo straordinario con effetti speciali, scenografie e costumi curati in ogni minimo dettaglio.È un piacere presentare al pubblico una nuova creazione, dopo A Christmas Carol che ha raggiunto 166.000 spettatori 170 repliche – di cui 142 Sold out e 26 standing ovation.Untravolgente e fedele aldi, con scenografie, costumi e musiche spettacolari.