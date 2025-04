Iodonna.it - Pilates e correzione della postura: ecco perché sono ottimi rimedi anti stress

I benefici delspaziano in tutte le direzioni, dal corpo alla mente, fino alle emozioni più profonde. Civari studi, anche recenti, che associano a una buona(ottenuta anche con l’esercizio regolare di) una migliore condizione psicologica e fisica. Ne abbiamo parlato con due esperte: Maria Luisa Valente, personal trainer e insegnante di, fondatrice di Allyoucanfit Studio, e la Dottoressa Caterina Bianconi, Psicoterapeuta e Sessuologa a Milano e online.fare: tutti i benefici di questa disciplina X Leggi anche ›dopo il parto: i benefici e gli esercizi migliori per le neomamme ›Reformer, che cos’è eserve alle donne sopra i 40 anni? In che modo ilpuò aiutare chi ha difficoltà a mantenere unacorretta durante le giornate?«Ilaiuta a migliorare larafforzando i muscoli profondi del core, fondamentali per sostenere la colonna vertebrale», spiega Maria Luisa Valente, personal trainer e insegnante di, fondatrice di Allyoucanfit Studio.