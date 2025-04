Sport.quotidiano.net - Pietro Fellin brilla al Villa Reale Tennis nonostante la sconfitta contro Gigante

è uscito tra gli applausi del campo centrale dellanel primo turnoMatteo. Il 23enne bolzanino che si allena sui campi del torneo con il V-Team militante in serie A2, era alla prima esperienza internazionale di un certo livello nel tabellone principale di un challenger, ma non ha sfigurato al cospetto di un avversario che nel 2025 si è qualificato fra i migliori 128 degli Australian Open e nel recente Masters 1000 di Indian Wells è arrivato al secondo turno, partendo sempre dal torneo cadetto.ha dimostrato di meritare la wild card concessagli dagli organizzatori, con un gioco spumeggiante che ha sorpreso il romano, costretto a cedere il set d’apertura per 4/6. Un piccolo passaggio a vuoto all’inizio del secondo parziale ha girato la sfida, perchéha approfittato del calo dell’avversario per ribaltare il punteggio per 6/3, 6/2, senza tuttavia bocciare, i cui miglioramenti in questi mesi sono evidenti, come testimonia il suo primo successo in carriera, arrivato nemmeno un mese fa nell’ITF messicano di Huamantia.