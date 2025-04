Pietrelli avvisa la Juventus Next Gen | Questo è il nostro obiettivo e lo centreremo facendo questo!

JuventusNews24

Pietrelli, attaccante della Juventus Next Gen, non ha dubbi! La squadra di Brambilla ha quell'obiettivo e lo centrerà, facendo una cosa

Alessandro Pietrelli è stato intervistato dai microfoni di Sky, ai quali ha svelato qual è l'obiettivo della Juventus Next Gen. Ecco le parole dell'attaccante della Seconda Squadra bianconera.

LE DIFFICOLTÀ DI CAMBIARE SQUADRA – «Cambiare squadra a metà stagione può a volte risultare un po' difficoltoso, però io sono molto grato a questo gruppo di ragazzi e anche a tutto lo staff della Juventus: è stato tutto molto molto facile e naturale. Sono certo che da qui in avanti le cose possano solo andare per il verso giusto. Il successo di sabato contro il Crotone è stata una vittoria molto importante in chiave play-off, che sappiamo essere il nostro obiettivo».

