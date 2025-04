Ilrestodelcarlino.it - Pierina, i legali di Dassilva: nessun riscontro sul transito in garage, Manuela è incoerente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rimini, 8 aprile 2025 – Se è vero che la mattina del 4 ottobre 2023, Louisha raggiuntoBianchi nelsotterraneo di via del Ciclamino – come sostenuto dalla donna nel corso dell’incidente probatorio – allora da dove è passato? È questo uno degli interrogativi sollevati dagli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, difensori del 35enne senegalese accusato dell’omicidio diPaganelli, nelle 161 pagine di memorie, depositate sabato scorso, in attesa della decisione del gip Vinicio Cantarini sull’istanza di scarcerazione. Rimini 11-02-2025 - Omicidio Paganelli Louiscam 3 incidente probatorio. Manuel Migliorini - Adriapress. Un documento corposo, attraverso il quale icercano di mettere in luce le presunte incongruenze che minerebbero l’attendibilità del racconto di