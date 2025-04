Juventusnews24.com - Piccinini mette Thiago Motta spalle al muro: «Alcune sue dichiarazioni mi hanno colpito. Se davvero ha detto tutta la verità, non si è accorto che…»

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ritorna sull’esonero dida parte della Juve: alcuni passaggi dell’intervista al Corriere della Sera non loconvinto!Sandrosfrutta lo spazio concessogli da Repubblica per rendere noto il suo parere sull’esonero dida parte della Juve. Durante il podcast “La Sciabolata“, il giornalista ha messo in discussionedelleche l’ex allenatore bianconero ha rivelato al Corriere della Sera. Ecco le sue sensazioni. PAROLE – «suemi. Ha parlato di un rapporto idilliaco, ma seè così, allora come si spiegano prestazioni come quelle contro l’Atalanta e la Fiorentina, o le disfatte con PSV ed Empoli? Sono state vere catastrofi sportive. Sehala, allora forse non si èche la Juventus stava sprofondando».