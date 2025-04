Piazza San Marco vietata è legale? Presto la sentenza del Tribunale

Piazza San Marco alla città" contro l'ordinanza del Ministero dell'Interno, datata 2009, che ha inserito l'unica Piazza di Venezia tra le aree in cui è vietato svolgere. Veneziatoday.it - Piazza San Marco "vietata" è legale? Presto la sentenza del Tribunale Leggi su Veneziatoday.it Si è tenuta oggi, dopo oltre quattro anni di attesa, la prima udienza al Tar del Lazio sul ricorso del comitato "ritorno diSanalla città" contro l'ordinanza del Ministero dell'Interno, datata 2009, che ha inserito l'unicadi Venezia tra le aree in cui è vietato svolgere.

Lavori tramvia in piazza San Marco: cosa cambia - Inizieranno domani sera le operazioni per la modifica del cantiere della tramvia in piazza San Marco e per la chiusura del primo tratto di via Cavour. Entrano quindi nel vivo le lavorazioni della ... (nove.firenze.it)

Piazza San Marco a Transacqua, l’ex Sindaco Simoni replica al Sindaco uscente Depaoli: “Piena contrarietà all’intervento” - Primiero (Trento) – Il futuro di piazza San Marco a Transacqua – che nel passato ospitò anche il comizio del leader leghista Umberto Bossi (a fine anni ’90), è al centro di un acceso confronto, per un ... (lavocedelnordest.eu)

Turista in sella alla bici pedala fino alle Procuratie in piazza San Marco - Non è la prima e non sarà l'ultima volta. Un altro ciclista in sella alla sua bici nonostante la pioggia venerdì mattina 14 marzo è stato bloccato a San Marco dalla polizia locale. Pensava di aver ... (veneziatoday.it)