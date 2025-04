Piazza della Repubblica | Malore fatale in casa muore a 47 anni dopo la corsa in ospedale

Piazza della Repubblica. Un uomo di 47 anni, infatti, di origine nordafricana, intorno alle 16 è stato colto da Malore. L'uomo, nel momento in cui si è sentito male, si trovava in casa con i familiari. Sono stati loro ad.

