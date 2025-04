Piazza Affari apre in positivo le borse europee tentano il rimbalzo

positivo per Piazza Affari, che tenta dunque il rimbalzo dopo i forti cali dei giorni scorsi a seguito dei dazi varati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Alla prima rilevazione, l’indice FTSE MIB guadagna l’1,82% a 33.451 punti, mentre l’Ftse Italia All-Share cresce dell’1,71% a quota 35.474. L’indice Ftse Italia STAR parte con un +1,41% a 39.491 punti.Bene anche le altre borse europee: il DAX 40 di Francoforte parte con +1,45%, il CAC 40 di Parigi segna +1,90% in avvio. Bene anche Londra e Madrid. In chiaroscuro le asiatiche: Tokyo ha chiuso con un netto +6,03%, male invece Singapore, con lo Straits Times Index giù dell’8%, e Indonesia, -9%. Poco mossa Hong Kong.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Piazza Affari apre in positivo, le borse europee tentano il rimbalzo Leggi su Unlimitednews.it MILANO (ITALPRESS) – Apertura in territorioper, che tenta dunque ildopo i forti cali dei giorni scorsi a seguito dei dazi varati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Alla prima rilevazione, l’indice FTSE MIB guadagna l’1,82% a 33.451 punti, mentre l’Ftse Italia All-Share cresce dell’1,71% a quota 35.474. L’indice Ftse Italia STAR parte con un +1,41% a 39.491 punti.Bene anche le altre: il DAX 40 di Francoforte parte con +1,45%, il CAC 40 di Parigi segna +1,90% in avvio. Bene anche Londra e Madrid. In chiaroscuro le asiatiche: Tokyo ha chiuso con un netto +6,03%, male invece Singapore, con lo Straits Times Index giù dell’8%, e Indonesia, -9%. Poco mossa Hong Kong.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo

