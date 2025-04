Philippe Donnet sulla crisi economica | fiducia per il Gruppo Generali

Generali, perché noi abbiamo già superato tante crisi e sappiamo di poter superare anche quella, però ci vuole lucidità in questa situazione". Lo ha detto l'amministratore delegato del Gruppo Generali Philippe Donnet, rispondendo a una domanda sulla situazione economica dopo l'annuncio di dazi Usa a margine di un evento della compagnia del Leone a Trieste 'Humanaize the future'. Quotidiano.net - Philippe Donnet sulla crisi economica: fiducia per il Gruppo Generali Leggi su Quotidiano.net "È una situazione di grande incertezza per tutti gli investitori, tutte le aziende, tutti i dipendenti. La situazione ha creato dubbi e incertezza su tutti i mercati finanziari nel mondo. Sono fiducioso per le, perché noi abbiamo già superato tantee sappiamo di poter superare anche quella, però ci vuole lucidità in questa situazione". Lo ha detto l'amministratore delegato del, rispondendo a una domandasituazionedopo l'annuncio di dazi Usa a margine di un evento della compagnia del Leone a Trieste 'Humanaize the future'.

Donnet, Generali supererà anche questa crisi. Generali: “Convinti dei vantaggi della transizione sostenibile per economia e imprese”. Mps ancora giù in Borsa. Mani forti sulle Generali. Da Delfin a Caltagirone: gli incroci azionari nella grande partita del risiko bancario. L'intervista - Donnet, Generali: "E' fondamentale collaborare tra pubblico e privato per rispondere alla cris…. Assicurazioni Generali, la fase 2: il balzo in Borsa oltre le polizze (in attesa del nuovo vertice). Ne parlano su altre fonti

Donnet, Generali supererà anche questa crisi - "È una situazione di grande incertezza per tutti gli investitori, tutte le aziende, tutti i dipendenti. La situazione ha creato dubbi e incertezza su tutti i mercati finanziari nel mondo. (ANSA) ... (ansa.it)

Donnet: "Generali deve restare un gruppo italiano e indipendente. E su Natixis..." - Cresce l'attesa per l'assemblea di Generali, il colosso assicurativo, in programma a Trieste per il prossimo 24 aprile. Gli azionisti saranno chiamati a votare il rinnovo del consiglio, inclusi i vert ... (affaritaliani.it)