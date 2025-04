Brindisireport.it - Petrolchimico: “Catastrofismo danneggia Brindisi e rilancio della sua industria”

Leggi su Brindisireport.it

Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Carlo Perrucci, segretario regionaleUilltecIldiè tornato interessante per molti. Purtroppo non ancora per i tanti investitori che meriterebbe ma per gli opportunisti mediatici che da settimane cavalcano l’onda dei.