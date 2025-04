Pescara Vecchia ragazza ubriaca sviene e aggredisce i soccorritori

Leggi su Citypescara.com

Attimi di tensione sabato notte in corso Manthonè, a. Una 25enne straniera ha perso i sensi dopo aver abusato di alcol ed è stata soccorsa da un'ambulanza della Life.Durante il trasporto al pronto soccorso, la giovane, in forte stato di alterazione, ha dato in escandescenze aggredendo i sanitari del 118. Anche in ospedale ha mantenuto un comportamento molesto, rendendo necessario l'intervento della polizia per riportare la calma nel triage.