Pescara-Arezzo | Sfida Cruciale per la Classifica tra Scontri Diretti e Caso Lucchese

Se già prima del rinvio il peso specifico di Pescara-Arezzo era alto, ora lo è ancor di più. Un po' perché nel frattempo si è giocata un'altra giornata, nella quale l'Arezzo ha recuperato tre punti agli abruzzesi, sconfitti a Pineto. Un po' perché un risultato pieno permetterebbe di superare Pineto e Vis Pesaro e agganciare proprio il Delfino con gli Scontri Diretti a favore. Il Cavallino, insomma, potrebbe ritrovarsi da settimo a quarto in un colpo solo. E poi c'è il Caso Lucchese che può rivoluzionare la Classifica: oggi, alla ripresa degli allenamenti, la squadra rossonera potrebbe decidere di non continuare l'attività se non arriveranno gli stipendi non riscossi da ottobre e promessi dal nuovo patron Benedetto Mancini. Come confermato dal tecnico Gorgone, la squadra prenderà una decisione definitiva nella giornata di oggi: proseguire per maglia e tifosi o mollare per dare un segnale a tutto il sistema.

