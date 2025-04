Ilrestodelcarlino.it - Pesca al lago Pontini, record di presenze

Successo della Classic Championship 2025, che ha avuto luogo nelle acque del, incastonato in uno splendido scenario naturale, a circa 800 metri slm, alle falde del Còmero, ad alcuni chilometri da Bagno di Romagna. Una due giorni, sabato e domenica scorsi, dedicata alla, che ha visto fronteggiarsi spinner provenienti da tutta Italia. "La manifestazione si è svolta al, luogo definito unico in tutta Italia da parte deitori arrivati sul territorio- dice il sindaco Enrico Spighi-. Il bel tempo e il sole primaverile hanno reso l’atmosfera e l’ambiente del comprensorio lacustre del Còmero ancora più piacevole, regalando agli atleti e al pubblico uno straordinario spettacolo immerso nella natura. Cento partecipanti e nove team si sono cimentati in una competizione che quest’anno ha segnato ildi, un segnale importante anche per l’inizio della stagione turistica.