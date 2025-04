Pesaro crolla a Cremona | errori fatali e mancanza di un vero playmaker

Cremona è come guardare un film dell’orrore. Di stupidaggini – dopo il +19 siglato da Imbrò al 14’ - i biancorossi ne hanno combinate veramente tante, finendo per compromettere, per superficialità e scelte poco lucide, una gara che aveva in pugno. vero è che prendere un largo vantaggio nel 1° tempo è troppo presto per potersi sentire al sicuro, ma Pesaro doveva impedire che Cremona tornasse negli spogliatoi convinta di poterla riaprire; invece negli ultimi 3’ Pesaro ha subìto un break di 7-0, poi King ha fatto 0/2 ai liberi, quindi De Laurentiis ha sfondato e la Juvi è risalita a -8 prima dell’intervallo. Già a quel punto l’inerzia della partita non era più biancorossa. Ilrestodelcarlino.it - Pesaro crolla a Cremona: errori fatali e mancanza di un vero playmaker Leggi su Ilrestodelcarlino.it Mal di trasferta. Dei 38 punti conquistati sin qui, solo 10 la Vuelle li ha strappati lontano da casa. Ma ricontrollare il play-by-play della partita diè come guardare un film dell’orrore. Di stupidaggini – dopo il +19 siglato da Imbrò al 14’ - i biancorossi ne hanno combinate veramente tante, finendo per compromettere, per superficialità e scelte poco lucide, una gara che aveva in pugno.è che prendere un largo vantaggio nel 1° tempo è troppo presto per potersi sentire al sicuro, madoveva impedire chetornasse negli spogliatoi convinta di poterla riaprire; invece negli ultimi 3’ha subìto un break di 7-0, poi King ha fatto 0/2 ai liberi, quindi De Laurentiis ha sfondato e la Juvi è risalita a -8 prima dell’intervallo. Già a quel punto l’inerzia della partita non era più biancorossa.

Pesaro crolla a Cremona: errori fatali e mancanza di un vero playmaker. La Vuelle crolla nel secondo tempo e cede a Cremona dopo un tempo supplementare. Pesaro-Cremona: Ahmad brilla, King delude in una partita combattuta. A2 - VL Pesaro, Pentucci presenta la sfida contro la JuVi Cremona. Serie A2 – L’Assigeco crolla alla Vitrifigo Arena: Pesaro vince 118-86. Pesaro, crolla solaio in via Giordano Bruno, tre operai feriti. Ne parlano su altre fonti

Pesaro perde 91-89 a Cremona: playoff difficili per la Vuelle - Il confronto è arrivato fino ai tempi supplementari e i marchigiano l’hanno avuto nelle mani diverse volte. Ma il tutto è stato compresso da errori offensivi e difensivi ... (ilrestodelcarlino.it)

Pesaro, crolla un solaio al Mercato delle erbe: tre operai feriti, all'ospedale in codice rosso. Sequestrato il cantiere - PESARO - Grave incidente sul lavoro in tarda mattinata al Mercato delle Erbe, all'interno del cantiere del San Domenico, uno dei palazzi storici in via di riqualificazione con i fondi del ... (msn.com)

Pesaro, crolla solaio in via Giordano Bruno, tre operai feriti - Pesaro, 7 aprile 2025 – Tre dipendenti dell'impresa barese che sta lavorando per la ristrutturazione del complesso del San Domenico sono precipitati da cinque metri per il crollo di un solaio. Si trat ... (msn.com)