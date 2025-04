Perugia | Under 15 16 e 17 in corsa per il titolo e i playoff

Under 15 a un passo dalla vittoria del campionato, l’Under 16 corre per il titolo, l’Under 17 blinda i playoff a tre giornate dal termine. L’Under 17 di Michele Gatti pareggia in rimonta (2-2) sul campo dell’Ascoli. Nel primo tempo l’Ascoli trova il vantaggio con Angelino. Più tardi arriva il raddoppio di Pagnotta. Nella ripresa riscatto biancorosso, prima con Merico che con un pallonetto supera Attinelli, poi con Cantalino che segna di tacco. Perugia U17: Strappini, Chiodini (1? st Bartolini), Bevanati, Pepe, Cantalino (40? st D’Ovidio), Cesarini, Merico (38? st Fiorentini), Bellali (38? st Timperi), Forti (38? st Agnissan), Peruzzi, Ciani. A disp: Vinti, Condac, Vanni. All: Michele Gatti Vittoria netta, 4-1, per i biancorossi dell’Under 16 guidati da Anelli contro la Turris. Ora la Ternana, prima in classifica, distante solo tre punti. Sport.quotidiano.net - Perugia: Under 15, 16 e 17 in corsa per il titolo e i playoff Leggi su Sport.quotidiano.net L’15 a un passo dalla vittoria del campionato, l’16 corre per il, l’17 blinda ia tre giornate dal termine. L’17 di Michele Gatti pareggia in rimonta (2-2) sul campo dell’Ascoli. Nel primo tempo l’Ascoli trova il vantaggio con Angelino. Più tardi arriva il raddoppio di Pagnotta. Nella ripresa riscatto biancorosso, prima con Merico che con un pallonetto supera Attinelli, poi con Cantalino che segna di tacco.U17: Strappini, Chiodini (1? st Bartolini), Bevanati, Pepe, Cantalino (40? st D’Ovidio), Cesarini, Merico (38? st Fiorentini), Bellali (38? st Timperi), Forti (38? st Agnissan), Peruzzi, Ciani. A disp: Vinti, Condac, Vanni. All: Michele Gatti Vittoria netta, 4-1, per i biancorossi dell’16 guidati da Anelli contro la Turris. Ora la Ternana, prima in classifica, distante solo tre punti.

Perugia: Under 15, 16 e 17 in corsa per il titolo e i playoff. Perugia, un altro weekend positivo per le squadre del settore giovanile. Ascoli Calcio, l'Under 17 pareggia col Perugia e saluta i playoff. Ko interno pesante per l'Under 15, bene l'Under 16. RISULTATI SETTORE GIOVANILE | VITTORIA PER TUTTE LE SQUADRE BIANCOROSSE. Under 15 Serie C: il Perugia a Pineto per inseguire la quarta vittoria. I due tecnici: "Puntiamo alla fase nazionale". AC Perugia Calcio, programma gare Settore Giovanile 18-19 gennaio. Ne parlano su altre fonti

Perugia: Under 15, 16 e 17 in corsa per il titolo e i playoff - Le squadre giovanili del Perugia brillano: Under 15 vicina al titolo, Under 16 insegue, Under 17 blinda i playoff. (msn.com)

Settore giovanile: l’U16 resta prima, dopo k.o. nel derby - La squadra Under 16 consolida il primo posto in classifica, raggiungendo quota 46 punti grazie alla netta vittoria per 3-0 sul campo del Giugliano ... (ternananews.it)

Settore giovanile. Le Under 17 e 15 biancorosse schiantano la Pianese - Importanti successi per le formazioni Under 17 e Under 15 del Perugia contro la Pianese ... Cingolani (7' pt Bevanati), Peruzzi, Timperi (16' st Merico), Vanni (30' st Ciani), Fiorentini ... (msn.com)