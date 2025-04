Laprimapagina.it - Perugia. No all’odio in rete: la Presidente Proietti denuncia una campagna di insulti sessisti e diffamatori

Ladella Regione Umbria, Stefania, hato pubblicamente – attraverso dichiarazioni rilasciate alla stampa – unad’odio che negli ultimi giorni l’ha investita con commenti offensivi, fotomontaggi volgari,a sfondo sessista e attacchi personali.“C’è chi ha pensato di rappresentarmi con il dito medio alzato.Chi ha voluto ridurmi a una caricatura con minigonna, smalto e scollatura.Chi mi chiama ‘la rossettata’, chi mi ha definita ‘lady tax’ con l’intento di sminuirmi e deridermi.E poi ancora: naso da Pinocchio, odio, volgarità, aggressività gratuita.”ha annunciato che si rivolgerà alla magistratura penale e civile, ritenendo doverosa una risposta netta a una deriva che rischia di diventare sistemica:“Tutto questo non riguarda me. Io, per fortuna, ho le spalle larghe.