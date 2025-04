Sport.quotidiano.net - Perugia in difficoltà: sconfitta ad Arezzo complica corsa playoff

Il turno è stato sfavorevole alsotto tutti i punti di vista. Sia per la bruttadi, sia per i risultati delle dirette concorrenti per la conquista dell’ultimo posto. Posti che potrebbero diventare due nel caso in cui il Rimini stasera dovesse alzare la Coppa. A tre giornate dal termine della regular season si infiamma laper i piazzamenti. Sono già sicure di un posto Ternana (70), Torres (65), Pescara (58), Vis Pesaro (56),(55) e Pineto (55), che lotteranno in queste ultime giornate lotteranno per migliorare la posizione finale, mentre Pianese (50) e Rimini (49) hanno un bel vantaggio ma non sono ancora matematicamente dentro. La decima posizione attualmente vede il Gubbio (45), inseguono Pontedera (44), Carpi (43) e(43), per uno o due posti.