Permacultura non solo agricoltura | lentezza diversità e resilienza per stare meglio con se stessi e con gli altri

Permacultura si parla molto, ma soprattutto come una tecnica agricola, come una filosofia della coltivazione improntata alla sostenibilità. In realtà, la Permacultura, come spiega bene lo psicologo ed esperto del tema Alessandro Marfia nel libro La tua vita in Permacultura. Costruire relazioni sostenibili tra persone e natura (Terra Nuova) è una "disciplina che offre una visione sistemica del mondo in cui viviamo e anche delle nostre vite e dei nostri ambienti". I fondatori di questa visione hanno immaginato un sistema che imitasse il funzionamento della natura e lo hanno proposto per la produzione di cibo, "ma i principi della Permacultura che ne sono venuti fuori sono applicabili in qualsiasi ambito, nelle organizzazioni così come nella vita di tutti i giorni e nelle nostre relazioni", afferma l'autore.

