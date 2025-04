Tvpertutti.it - Perché Shaila Gatta ha lasciato Lorenzo Spolverato? Punizione e manipolazione: lo sfogo

ha svelatoha. L'ex Velina di Striscia la Notizia ha maturato questa decisione in totale autonomia, senza lasciarsi influenzare da fandom tossici o dalla sua famiglia. La ragazza ha scelto con la sua testa in base a ciò che ha visto quando è stata eliminata dal Grande Fratello .In una intervista rilasciata al settimanale Chi, ha parlato dei i motivi che l'hanno portata a mettere fine alla sua relazione con, proprio durante la finale del GF . L'ex concorrente ha descritto la loro storia come un amore tossico, spiegando che la sua reazione in quel momento è stata il risultato di unapsicologica da parte di persone che non la ascoltavano, ma usavano le sue parole a proprio vantaggio. "Mi hanno spinta a dire: 'Dato che qui è nata, finisce qui'", ha affermato, rivelando quanto il suo stato emotivo fosse stato influenzato da dinamiche manipolatorie.