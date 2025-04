Iltempo.it - Perché Saix è virale su Tik Tok? Ecco il motivo...

, in questi ultimi mesi, è uno dei personaggi più cliccati e virali di sempre con milioni di interazioni sui social. Nel 2022 decide di adottare una strategia diversa per farsi notare. "Ho iniziato a pubblicare video in cui dicevo che “stendevo i buttafuori”, dice. Ovviamente non era vero, ma dietro questa provocazione c'era un'idea precisa: attirare attenzione e far parlare di me. "Sapevo che una dichiarazione così forte avrebbe suscitato polemiche e reazioni, e l'obiettivo era proprio quello. Come si dice, bene o male, l'importante è che se ne parli. Ho scelto di farmi “odiare” pur di entrare nelle discussioni e raggiungere un pubblico più ampio. È stata una mossa rischiosa, che però mi ha aiutato a crescere sui social, spingendo sempre più persone a scoprire il mio mondo e il mio personaggio", puntualizza.