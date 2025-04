Perché non troviamo nulla? La risposta degli scienziati di Zurigo sui pianeti potenzialmente abitati

Perché non troviamo nulla? La statistica, in considerazione della grandezza dell’universo e dell’incommensurabile numero di stelle come il nostro sole, imporre di rispondere sì a questa domanda. E poi i terrestri – da sempre – sognano e temono un incontro con gli alieni. Eppure nell’ambito della ricerca di vita extraterrestre la scienza non è in grado di dirlo con certezza.Se esaminando dai 40 agli 80 pianeti simili alla Terra, venisse esclusa con assoluta certezza la presenza di organismi viventi, si potrebbe concludere che meno del 10-20% di tali mondi possono ospitare la vita e questo valore, nella Via Lattea, corrisponderebbe a circa 10 miliardi di pianeti potenzialmente abitati. Tale scoperta permetterebbe, dunque, di mettere un tetto massimo alla diffusione della vita, una stima che finora è stato impossibile fare secondo lo studio guidato dal Politecnico Federale di Zurigo pubblicato sul The Astronomical Journal, che si è basato su un approccio comunque statistico. Ilfattoquotidiano.it - Perché non troviamo nulla? La risposta degli scienziati di Zurigo sui pianeti potenzialmente “abitati” Leggi su Ilfattoquotidiano.it C’è vita oltre la Terra?non? La statistica, in considerazione della grandezza dell’universo e dell’incommensurabile numero di stelle come il nostro sole, imporre di rispondere sì a questa domanda. E poi i terrestri – da sempre – sognano e temono un incontro con gli alieni. Eppure nell’ambito della ricerca di vita extraterrestre la scienza non è in grado di dirlo con certezza.Se esaminando dai 40 agli 80simili alla Terra, venisse esclusa con assoluta certezza la presenza di organismi viventi, si potrebbe concludere che meno del 10-20% di tali mondi possono ospitare la vita e questo valore, nella Via Lattea, corrisponderebbe a circa 10 miliardi di. Tale scoperta permetterebbe, dunque, di mettere un tetto massimo alla diffusione della vita, una stima che finora è stato impossibile fare secondo lo studio guidato dal Politecnico Federale dipubblicato sul The Astronomical Journal, che si è basato su un approccio comunque statistico.

La madre di Chiara Poggi: «Non voglio dire nulla perché non c’è nulla da aggiungere. Mi viene in mente una sola parola: basta» - «Non voglio dire nulla perché non c’è nulla da aggiungere. Mi viene in mente una sola parola: basta. Quando avremo un po’ di pace? Dopo tutti questi anni siamo ancora qui con il telefono ... (vanityfair.it)