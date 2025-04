Ilfattoquotidiano.it - Perché il dl Sicurezza mi fa temere un ritorno al mix esplosivo della strategia della tensione

La repentina trasformazione del ddl “” in decreto legge non è stata soltanto un pegno d’amore offerto al tripudio di Salvini che andava a congresso con qualche fastidio; è anche un tassello decisivo all’interno di unapiù ampia, spregiudicata e pericolosa, che ha come obiettivo, banale a dirsi, la conservazione dell’attuale assetto di potere ben oltre la fine “naturale” di questa Legislatura.Non alludo a tutto ciò che ogni maggioranza di governo fa, con differente eleganza, per fidelizzare le simpatie di coloro che intende rappresentare, cercando di assicurarsene voti e sostegno: se fosse soltanto questo alla destra degli eredi-al-quadrato (del Duce e di Berlusconi) basterebbe il disprezzo per la fiscalità e le casse dello Stato (dalle tasse che per Meloni sono “pizzo di Stato”, fino alla mortificazioneCorte dei Conti).