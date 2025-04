Ilfattoquotidiano.it - Perché i dazi di Trump sono una ritorsione contro la qualità dei prodotti europei

di Enza PlotinoLe restrizioni europee non permettono aiamericani di “entrare” nei mercati dell’Ue. Sì, è questo lo scoglio maggiore per l’America di: l’impossibilità di aggirare le regole e i divieti che l’Europa si è data per assicurare ai suoi cittadini standard di vita più qualificati e un maggiore benessere all’interno di un sistema più sano e sostenibile.Per i mercati americani è impossibile inondare l’Europa di carne “agli antibiotici”, ai beta-agonisti e altri promotori della crescita (addirittura i quattro quinti della produzione totale Usa di antibiotici finisce negli allevamenti, mentre appena un quinto è destinato per le cure degli esseri umani) approvati per l’uso negli Stati Uniti ma severamente vietati in Europa; così come non si posaggirare le regole europee di prossima applicazione (2026) sul packaging, che dovrà contenere una certa percentuale di plastica riciclata secondo determinati criteri di sostenibilità: il regolamento del 2023 sulle filiere senza deforestazione e gli obiettivi del Green Deal europeo, che mirano a ridurre l’uso di pesticidi e fertilizzanti in agricoltura.