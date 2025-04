Gqitalia.it - Perché i dazi di Trump potrebbero fare aumentare il prezzo della Nintendo Switch 2

Per chi negli Stati Uniti vuole accaparrarsi una2 le cose si stanno complicando. In un comunicato stampa,ha annunciato che negli Stati Uniti i preordininuova console, inizialmente previsti per il 9 aprile, saranno rinviati a tempo indeterminato per «valutare il potenziale impatto deie l'evoluzione delle condizioni di mercato».prevede comunque di rilasciare la console il 5 giugno.L'increscioso aumento deida parte diè solo l'ultimo grattacapo per coloro che dal 2017 aspettavano con impazienza l'uscitanuovissima console per videogiochi di. Per anni, lo sviluppo di2 è stato uno dei segreti più gelosamente custoditi nel settore dei videogiochi, ma è stato solo grazie a un videoDirect all'inizio di questa settimana che i giocatori hanno potuto dare un'occhiata alla nuova console e ai giochi dell'azienda.