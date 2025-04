Liberoquotidiano.it - "Perché è uscita la Campania"

Ad Affari Tuoi é andata in scena una delle peggiori partite di sempre. La concorrente invitata nello studio di Rai 1 da Stefano De Martino é stata Antonella, in rappresentanza della Regione Basilicata. La ragazza viene da Pescara e ha deciso di giocare insieme a suo marito Yuri. I due si sono conosciuti in un fast food, dove lei lavorava. Poi si sono fidanzati, sono andati a convivere insieme e si sono sposati. Infine, la gioia immensa, la nascita del loro bellissimo bambino Riccardo. I due hanno giocato col pacco numero 14. L'esperienza di Antonella e Yuri è stata terribile. La puntata è iniziata con loro due che hanno subito pescato i pacchi più pesanti: quello da 300mila e quello da 100mila euro. Poi una serie di cambi non hanno portato a nulla di buono. E sui social, diversi telespettatori hanno sostenuto che la concorrente fosse troppo felice in studio, nonostante le continue delusioni.