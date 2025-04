Perché Alcaraz e Zverev non possono più superare Sinner al n 1 prima di Roma | il distacco minimo raggiungibile

Sinner era primo a quota 10330, davanti al tedesco Alexander Zverev, secondo a quota 7645, a -2685 dall’azzurro, ed allo spagnolo Carlos Alcaraz, terzo a quota 6720, a -3610 dall’italiano. La squalifica di Jannik Sinner terminerà domenica 4 maggio, e fino ad allora si giocheranno ancora il Masters 1000 di Montecarlo, scattato domenica scorsa, i 500 di Barcellona e Monaco di Baviera, previsti nella settimana di Pasqua, ed il Masters 1000 di Madrid, che terminerà proprio il 4 maggio.Jannik Sinner non ha potuto difendere i 400 punti guadagnati lo scorso anno con la semifinale a Montecarlo, e vedrà avvicinarsi i suoi rivali, dato che Zverev, il quale perderà i 100 punti degli ottavi del 2024, recupererà i 50 punti di Buenos Aires 2025, mentre Alcaraz saltò il torneo nel Principato nella scorsa stagione. Oasport.it - Perché Alcaraz e Zverev non possono più superare Sinner al n.1 prima di Roma: il distacco minimo raggiungibile Leggi su Oasport.it Nell’aggiornamento del ranking ATP di lunedì 7 aprile Jannikera primo a quota 10330, davanti al tedesco Alexander, secondo a quota 7645, a -2685 dall’azzurro, ed allo spagnolo Carlos, terzo a quota 6720, a -3610 dall’italiano. La squalifica di Jannikterminerà domenica 4 maggio, e fino ad allora si giocheranno ancora il Masters 1000 di Montecarlo, scattato domenica scorsa, i 500 di Barcellona e Monaco di Baviera, previsti nella settimana di Pasqua, ed il Masters 1000 di Madrid, che terminerà proprio il 4 maggio.Janniknon ha potuto difendere i 400 punti guadagnati lo scorso anno con la semifinale a Montecarlo, e vedrà avvicinarsi i suoi rivali, dato che, il quale perderà i 100 punti degli ottavi del 2024, recupererà i 50 punti di Buenos Aires 2025, mentresaltò il torneo nel Principato nella scorsa stagione.

