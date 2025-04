Per Turetta ergastolo senza aggravanti | 75 coltellate per inesperienza non per crudeltà

Leggi su Ilfaroonline.it

8 aprile 2025- Filippoha inferto 75a Giulia Cecchettin l’11 novembre 2023 “pere inabilità” non “per crudelmente infierire o per fare scempio della vittima”. Per questo i giudici della Corte d’Assise di Venezia lo scorso 3 dicembre hanno condannato all’il giovane per l’omicidio dell’ex fidanzata, escludendo l’aggravante dellae dello stalking.Nelle motivazioni della condanna di primo grado si legge anche che il giovane non merita le attenuanti generiche “alla luce della efferatezza dell’azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato: motivi vili e spregevoli, dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l’imputato non accettava l’autonomia delle anche più banali scelte di vita”.