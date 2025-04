Per l’Istat i dazi Usa possono avere effetti rilevanti sul commercio e sull’economia italiana

avere un impatto significativo sull'economia italiana. L'Istat avverte: le tensioni commerciali e geopolitiche potrebbero rallentare la crescita e aumentare l'incertezza economica. Leggi su Fanpage.it Le nuove tariffe doganali annunciate dagli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Europea potrebberoun impatto significativo sull'economia. L'Istat avverte: le tensioni commerciali e geopolitiche potrebbero rallentare la crescita e aumentare l'incertezza economica.

Istat: con la svolta dei dazi Usa più “vulnerabili” oltre 23mila imprese italiane (il 16,5% del totale export). Dazi Usa, Istat: l’Italia subirà impatti importanti. Oltre 23 mila le imprese vulnerabili. Per l’Istat i dazi Usa possono avere “effetti rilevanti” sul commercio e sull’economia italiana. L'Istat lancia l'allarme sui dazi, rischi per l'Italia. Farmaci. Attenzione ai dazi Usa. Istat: Italia rimane forte in export, ma il 23% delle operazioni è vulnerabile a trend mercato estero. Istat: "Effetti dei dazi di importanza considerevole per l'Italia". Ne parlano su altre fonti

