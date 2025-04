Per la Procura Dassilva deve restare in carcere | dopo la deposizione ulteriormente rafforzata la credibilità della Bianchi

Procuratore di Rimini Daniele Paci, "in ordine alla richiesta di scarcerazione di Dassilva Louis avanzata all'esito della conclusione dei primi tre incidenti probatori in data 14 marzo 2025", chiede "il rigetto della richiesta di revoca della misura custodiale" a carico del 35enne.

