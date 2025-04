Per i giudici “non fu crudeltà” | polemiche dopo la sentenza sul caso Cecchettin

giudici di non riconoscere l'aggravante della crudeltà per Filippo Turetta, il femminicida di Giulia Cecchettin, ha sollevato dure reazioni nel mondo politico. Per la Corte, le 75 coltellate non dimostrerebbero volontà di infliggere sofferenze gratuite, ma solo inesperienza nell'uccidere. Una motivazione che molti considerano inaccettabile. Leggi su Fanpage.it La decisione deidi non riconoscere l'aggravante della crudeltà per Filippo Turetta, il femminicida di Giulia, ha sollevato dure reazioni nel mondo politico. Per la Corte, le 75 coltellate non dimostrerebbero volontà di infliggere sofferenze gratuite, ma solo inesperienza nell'uccidere. Una motivazione che molti considerano inaccettabile.

