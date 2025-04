Quotidiano.net - Per gli under 35 la casa resta una chimera

Roma, 8 aprile 2025 – Il mercato immobiliare italiano continua a vedere l’assenza dei Millennial e della Gen Z, sempre più tagliati fuori da costi impossibili da affrontare. Anche con due stipendi, le coppie giovani non riescono con facilità a trovare un posto stabile e alla loro portata, in un patrimonio immobiliare che pure conta 35 milioni di unità abitative. Gli affitti ancora troppo alti Se non si ragiona su accesso a crediti, mutui e prime case, ma si considera solo la soluzione della locazione, non si risolve poi molto, basti vedere i costi attuali in Italia. In Lombardia, il costo al mq è di 7,37 euro, in Lazio di 6,52 e nel Veneto di 5,58 euro. Il disallineamento fra offerta abitativa e capacità economiche è forte quindi non solo per gli acquisti ma anche per gli affitti. Uno studio di Datasinc, startup che si occupa della raccolta e analisi massiva di dati immobiliari italiani, evidenzia come al Nord, per esempio, una coppia35 con un reddito di 3.