Per Dazn il calcio francese è un pacco | quest’hanno ci ha rimesso 200 milioni L’Equipe

Dazn in Francia è un buco nero. Diventato quest'estate il principale partner audiovisivo della Lfp (8 partite di Ligue 1 su 9 per un importo medio annuo di 375 milioni di euro, l'ultima delle quali viene trasmessa su beIN Sports), Dazn deve fare i conti con un plateale fallimento. Tanto che Dazn è in causa con la Lega per "inganni sulla merce": insomma accusano il calcio francese di essere un pacco.L'Equipe scrive che secondo il mediatore nominato dal Tribunale commerciale di Parigi l'emittente registra perdite "tra i 200 e i 250 milioni di euro in questa stagione". "Nel dettaglio – scrive il giornale – Dazn sta versando alla Lega un totale di 325 milioni di euro in questa stagione (il contratto aumenta ogni anno), a cui vanno aggiunti i costi editoriali (giornalisti, consulenti, viaggi, hotel, ecc.

