Lettera43.it - Pensioni maggio 2025 pagate in ritardo: perché e quali sono gli importi

Leggi su Lettera43.it

La pensione diverrà pagata in. Questo riguarderà tutti, sia i pensionati che hanno l’accredito in banca, sia coloro che hanno preferito il ritiro presso Poste Italiane. Il motivo è molto semplice? La Festa del lavoro, che porterà a un rinvio dei pagamenti al primo giorno successivo utile., quando verrannoUfficio postale (Getty Images).La pensione viene pagata il primo giorno bancabile di ogni mese.esclusi dunque i sabati, le domeniche e i festivi. Giovedì primo, giorno ‘rosso’ sul calendario, non ci sarà quindi il pagamento della pensione, come pure dei trattamenti assistenziali come l’Assegno sociale e leper invalidi civili. Ledel mese prossimo saranno cosìcon un giorno di, venerdì 2. Questo vale per tutti.