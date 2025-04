Pensioni maggio 2025 | aumento in arrivo confermato cosa cambia?

Leggi su .com

Nel mese di, leerogate dall’INPS subiranno un lieve adeguamento, come previsto dalla più recente legge di Bilancio. Si tratta della prosecuzione delle misure già attuate nei mesi precedenti, volte a rivalutare gli importi per far fronte all’inflazione. Tuttavia, l’incremento previsto è minimo e ha generato un diffuso malcontento tra i pensionati, in particolare tra coloro che percepiscono l’assegno minimo.Anche per, come già accaduto ad aprile, levengono rivalutate in via provvisoria dello 0,8%, in attesa del conguaglio definitivo. Questosarà riconosciuto in misura piena solamente a chi riceve una pensione fino a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per chi supera tale soglia, invece, la rivalutazione sarà applicata in forma ridotta e proporzionale all’importo percepito.