Pensioni il governo pronto a bloccare l’aumento dell’età pensionabile nel 2027 | si punta a una misura in un decreto legge entro il Primo Maggio

governo si prepara a intervenire per sospendere l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile previsto a partire dal 1° gennaio 2027. La misura, legata all’incremento della speranza di vita calcolata dall’Istat, porterebbe l’età per la pensione di vecchiaia a 67 anni e 3 mesi e i contributi richiesti per la pensione anticipata a 43 anni e un mese (un anno in meno per le donne).L'articolo Pensioni, il governo pronto a bloccare l’aumento dell’età pensionabile nel 2027: si punta a una misura in un decreto legge entro il Primo Maggio . Leggi su Orizzontescuola.it Ilsi prepara a intervenire per sospenderedi tre mesiprevisto a partire dal 1° gennaio. La, legata all’incremento della speranza di vita calcolata dall’Istat, porterebbe l’età per la pensione di vecchiaia a 67 anni e 3 mesi e i contributi richiesti per la pensione anticipata a 43 anni e un mese (un anno in meno per le donne).L'articolo, ilnel: sia unain unil

Pensioni 2027, 3 mesi in più per andarci a cui si sommano finestre e tempi INPS. Ma Governo pronto a intervenire - Si prepara a salire l’età pensionabile dal 2027 per adeguamento all’aspettativa di vita, ma la politica pensa già ad una sterilizzazione del meccanismo vigente ... (businessonline.it)

Istat, in pensione più tardi. Il governo pronto a intervenire - Il governo interverrà per bloccare l'aumento dell'età pensionabile a fronte della crescita della speranza di vita a 65 anni ... (msn.com)

Pensioni: a che età si andrà nel 2027? Tra ISTAT e Governo Meloni ecco le novità - Tra dati ISTAT che dimostrano l'aumento della stima di vita e decisioni del governo, ecco cosa succede alle pensioni dal 2027. (msn.com)