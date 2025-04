Ilrestodelcarlino.it - Pensioni da fame. Sei su dieci sotto la soglia di povertà: "Emergenza sociale"

da, stipendi bassi, divario tra generi, ultratrentenni che vivono grazie all’aiuto dei genitori. È il quadro (preoccupante) che emerge dall’indagine condotta dall’Ires Cgil sui dati dell’Osservatorio Inps sulle2025 nelle Marche (escluse le gestioni dei lavoratori pubblici): ebbene, learrivano a una media di 900 euro al mese e le retribuzioni medie annue non superano 20.900 euro, ampiamentealla media nazionale. Sono numeri che raccontano le grandi difficoltà dei pensionati marchigiani, ma anche dei giovani lavoratori. LESono 539.845 le prestazionistiche e assistenziali erogate dall’Inps in regione: di queste, più della metà sonodi vecchiaia (303mila, il 56,3%), seguite dalleai superstiti (109mila, 20,3%), dalle prestazioni per invalidi civili (88mila, 16,4%) e in minima parte da assegni sociali (14mila, 2,7%) edi invalidità (23mila, 4,3%).