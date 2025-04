Liberoquotidiano.it - Penny Boy, star italiana del tatuaggio, lancia la capsule di t-shirt per Sullen Clothing

Boy, al secolo Massimiliano Pennella, pluripremiato tatuatore italiano di fama internazionale è il primo artista italiano ad aver firmato un'eccezionaledi T-con il noto brand californiano, famoso per il suo stile streetwear unico e inconfondibile.boy, eccellenzadella body art ha vinto oltre 100 prestigiosi premi internazionali, partecipando nella sua carriera ad oltre 300 convention nel Mondo di cui spesso è giudice. L'arte tatuata di Massimiliano è talmente ammirata all'estero tanto da essere ospite di eventi di fama mondiale come Il Pacif Ink & Art Expo (Usa), uno dei migliori show dedicati ai tattoo del pianeta. Massimiliano, che ha iniziato a tatuare sin dalla tenera età a Milano, è uno dei pochissimi tatuatori italiani di successo oltreoceano, nonchè vincitore di importanti riconoscimenti come il "Philadelphia Best of colour" , tra gli altri premi importantissimi riconoscimenti anche " Minneapolis Best of Traditional” ", e "Atlanta of Best Traditional" e il “Chicago Best of Traditional and best of colour”, solo per citarne alcuni, Pennella si divide tra America, Europa e Asia.